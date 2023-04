Lo dice chi trova - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo dice chi trova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : ECCO

Significato/Curiosita : Lo dice chi trova I Trova sono una delle radici principali dell'albero musicale cubano. Nel XIX secolo nasceva questo movimento nella parte orientale dell'isola, specialmente a Santiago di Cuba. Un gruppo di musicisti itineranti, chiamati trovadores, cominciarono a spostarsi all'interno dell'isola, passando la vita a cantare e suonare la chitarra. Secondo uno scrittore, il vero trovador a Cuba doveva a) suonare canzoni composte da lui stesso, o da altri trovadores; b) accompagnarsi con la ... Ecco – azienda di scarpe danese

– azienda di scarpe danese ECCO – acronimo di European Confederation of Conservator-Restorers' Organisations , organizzazione non governativa

– acronimo di , organizzazione non governativa Ecco – album di Niccolò Fabi del 2012

– album di Niccolò Fabi del 2012 Ecco the Dolphin – videogioco del 1993 Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

