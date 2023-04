Il deteriorarsi di un amicizia - Cruciverba

Il Trattato di amicizia, cooperazione e partenariato tra la Federazione Russa e l'Ucraina (noto anche come il "Grande Trattato") fu un accordo bilaterale siglato dai due Paesi il 31 maggio 1997; in esso si stabiliva il principio del partenariato strategico, il riconoscimento dell'inviolabilità dei confini esistenti, il rispetto dell'integrità territoriale nonché l’impegno reciproco a non utilizzare il proprio territorio per nuocere alla sicurezza dei due Stati. Fu siglato tre ...

Joaquín Sánchez Rodríguez, noto semplicemente come Joaquín (El Puerto de Santa María, 21 luglio 1981), è un calciatore spagnolo, attaccante del Betis, di cui è capitano.