Il no dei Russi - Cruciverba

Gli oligarchi russi sono magnati degli affari delle ex repubbliche sovietiche che hanno rapidamente accumulato eccezionali ricchezze durante l'era della privatizzazione russa in seguito allo scioglimento dell'Unione Sovietica negli anni '90. Il fallimento dello stato sovietico rese controversa la proprietà di vari beni statali, il che consentì accordi informali con ex funzionari dell'URSS (principalmente in Russia e Ucraina) come un mezzo per acquisire proprietà statali. Lo storico ...

La parola nirvana, dal sanscrito nirvaa (devanagari: , pali: nibbana, cinese: S, nièpánP, coreano: , , yeolbanLR, yolbanMR, giapponese: nehan, vietnamita: nit-bàn) esprime un concetto proprio delle religioni buddhista e giainista, successivamente introdotto anche nell'induismo. Ha un ruolo fondante soprattutto nel buddhismo, dove possiede il significato di 'estinzione' (da nir + va, cessazione del soffio, estinzione). Secondo una diversa etimologia proposta da un commentario buddhista di scuola Theravada, significa libertà dal desiderio (nir + vana).