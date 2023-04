Crescono a vista d occhio - Cruciverba

Occhio di Falco (in inglese Hawkeye), il cui vero nome è Clinton Francis Barton, o più comunemente Clint Barton, è un personaggio dei fumetti statunitensi pubblicati da Marvel Comics. Creato da Stan Lee (testi) e Don Heck (disegni), la sua prima apparizione avviene in Tales of Suspense (vol. 1) n. 57 (settembre 1964).

I funghi (Fungi, L. 1753 , dal latino) o miceti (dal greco antico µ, mýkes) sono un regno di organismi eucarioti, unicellulari e pluricellulari: comprende più di 700 000 specie conosciute, benché la diversità sia stata stimata in più di 3 milioni di specie.