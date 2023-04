La cozza per i Veneti - Cruciverba

Il Veneto (Vèneto in veneto Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'vneto/, Veneto in ladino, Venedigen in cimbro, Venit in friulano), ufficialmente Regione del Veneto, è una regione italiana a statuto ordinario di 4 837 073 ...

La cozza o mitilo (Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819), Regolamento (CE) N. 1638/2001 e Regolamento (CE) N. 216/2009) , è un mollusco bivalve ed equivalve. I mitili vengono chiamati comunemente in Italiano regionale anche, muscoli, peoci, pedoli, móscioli, a seconda della zona geografica. Quando è necessario distinguere questa specie dalle altre del genere Mytilus, essa viene indicata con l'espressione mitilo mediterraneo.