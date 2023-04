Costringe all attesa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costringe all attesa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RITARDO

Significato/Curiosita : Costringe all attesa Run è un film del 2020 diretto da Aneesh Chaganty. Ritardo – il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto

– il fatto di compiere qualcosa in un tempo successivo a (o in un intervallo di tempo maggiore di) quello corretto Ritardo – nelle telecomunicazioni, il tempo che, per vari motivi, si aggiunge a quello che un pacchetto impiega per percorrere una rete end-to-end o da un nodo all'altro

– nelle telecomunicazioni, il tempo che, per vari motivi, si aggiunge a quello che un pacchetto impiega per percorrere una rete o da un nodo all'altro Ritardo mentale – funzionamento intellettivo significativamente inferiore alla media Pagine correlate Voci che iniziano per "Ritardo" Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «ritardo» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

