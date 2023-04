Costosa come l acqua marina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Costosa come l acqua marina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SALATA

Significato/Curiosita : Costosa come l acqua marina La politica dell'acqua è l'attività di pianificare, sviluppare, distribuire e ottimizzare le risorse idriche. Geografia Salata – frazione di Mongiardino Ligure, provincia di Alessandria

– frazione di Mongiardino Ligure, provincia di Alessandria Salata – frazione di Vobbia, provincia di Genova Persone Francesco Salata – politico, storico e irredentista italiano

– politico, storico e irredentista italiano Kornel Saláta – calciatore slovacco Pagine correlate Sale Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

