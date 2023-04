Così parte chi non ha un minuto da perdere - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Così parte chi non ha un minuto da perdere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SPARATO

Significato/Curiosita : Cosi parte chi non ha un minuto da perdere Vuoto a perdere è il quinto singolo di Noemi, il primo estratto dal suo secondo album, RossoNoemi. Il brano, scritto da Vasco Rossi e musicato da Gaetano Curreri, fa parte della colonna sonora del film Femmine contro maschi di Fausto Brizzi, regista anche del video musicale del singolo della cantante romana. Ho sparato a Andy Warhol (I Shot Andy Warhol) è un film del 1996 diretto da Mary Harron. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

