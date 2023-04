La coppia in coppia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La coppia in coppia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PP

Significato/Curiosita : La coppia in coppia La coppia motrice è il momento meccanico del sistema di forze esercitate da un motore su una trasmissione. Essa varia al cambiare del regime di rotazione del motore con un andamento dipendente dal tipo di motore; ha un valore massimo in corrispondenza di un determinato regime. Nel caso del motore endotermico la coppia motrice è proporzionale all'energia utile sviluppata dal motore nel singolo ciclo a un determinato regime. Invece nel caso di un motore elettrico in corrente continua si ... Sigle Partito Pirata – partito politico presente in diversi paesi

– partito politico presente in diversi paesi Partido Popular – partito politico spagnolo

– partito politico spagnolo Partido Progressista – partito politico brasiliano

– partito politico brasiliano Partidul Popular – partito politico rumeno

– partito politico rumeno Pater Patriae – titolo onorario nella Roma antica

– titolo onorario nella Roma antica Pater putativus – indicato dalla sigla P.P. nei testi religiosi, appellativo di san Giuseppe

– indicato dalla sigla P.P. nei testi religiosi, appellativo di san Giuseppe per procurationem – per procura

– per procura Primo piano – tipo di piano di inquadratura

– tipo di piano di inquadratura Post produzione – l'ultima fase della produzione cinematografica

– l'ultima fase della produzione cinematografica Pre produzione – la prima fase del ciclo di vita di un prodotto

– la prima fase del ciclo di vita di un prodotto Progressione Personale – nello scautismo

– nello scautismo Polizia Penitenziaria – corpo di polizia italiano

– corpo di polizia italiano Power Point – programma di presentazioni di Microsoft Chimica PP – sigla DIN 7728 e 16780 del polipropilene

– sigla DIN 7728 e 16780 del polipropilene PPi – abbreviazione utilizzata per definire l'anione pirofosfato

– abbreviazione utilizzata per definire l'anione pirofosfato PP – abbreviazione per l'ormone: Polipeptide pancreatico

– abbreviazione per l'ormone: Polipeptide pancreatico Vitamina PP – niacina, sostanza appartenente al gruppo delle vitamine B Codici PP – codice FIPS 10-4 di Papua Nuova Guinea Ecclesiastici Pontifex Pontificum – "Pontefice dei pontefici", appellativo del papa

– "Pontefice dei pontefici", appellativo del papa Pastor Pastorum – "Pastore dei pastori", appellativo del papa

– "Pastore dei pastori", appellativo del papa Pater Patrum – "Padre dei padri", appellativo del papa

– "Padre dei padri", appellativo del papa papa – abbreviazione di PAPA (PA-PA sui sigilli papali più antichi) Etichettatura tessile PP – sigla della denominazione della fibra polipropilenica Fisica Catena pp – catena protone-protone Geologia p.p. – Pro Parte, es. Messiniano p.p. Musica p, pp o ancora ppp – annotazioni poste sotto al pentagramma, indicano rispettivamente piano, pianissimo e più che pianissimo come dinamica Urbanistica Piano Particolareggiato Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

