Fa concorrenza a Google - Cruciverba

Google LLC è un'azienda informatica statunitense che offre servizi online, con quartier generale a Mountain View in California, nel cosiddetto Googleplex. Tra la grande quantità di prodotti o servizi offerti troviamo il motore di ricerca Google, il sistema operativo Android, il sistema operativo Chrome OS e servizi web quali YouTube, Gmail, Play Store, Google Maps e molti altri.

Yahoo! è un portale web di servizi Internet rivolto al mondo business e consumer, fondato nel 1994 da David Filo e Jerry Yang, allora studenti presso la Stanford University. Conosciuto principalmente per la sua funzione di motore di ricerca, si compone anche di molti altri servizi rivolti alla comunicazione (mail, messenger e chat) e grazie a partenariati si propone anche nel mercato dei media. La maggioranza dei suoi servizi sono offerti in venti lingue e la sua struttura è localizzata in venticinque nazioni.