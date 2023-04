Ha composto le musiche per La dolce vita - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha composto le musiche per La dolce vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ROTA

Significato/Curiosita : Ha composto le musiche per la dolce vita

le avventure della dolce kati ( makiba no shojo katori, lett. "katri, la bambina della fattoria") (talvolta riportato come le avventure della... Nino rota, all'anagrafe giovanni rota rinaldi (milano, 3 dicembre 1911 – roma, 10 aprile 1979), è stato un compositore italiano, tra i più influenti e... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Ha composto le musiche per La dolce vita : composto; musiche; dolce; vita; Particolare composto chimico binario; Celebre musical composto da Andrew Lloyd Webber; composto ad azione analgesica; Nome di donna... composto da due nomi; Un composto nei vini; Noto autore di musiche per film; Francis __: compose musiche per film; Come le musiche dodecafoniche; Dolci musiche ; Le musiche con più registri; dolce di latte di mandorle; La flottante è un dolce ; È dolce e sciropposa; È dolce in aprile; Morbidi dolce tti americani a base di zucchero; Lo si aziona per evita re che la pasta si scuocia; Evita che le ruote si blocchino in frenata; Tipiche cavità del Carso; Evita di andare fuori giri; Lago più volte ricordato nella vita di Gesù;

Cerca altre Definizioni