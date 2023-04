Si compone in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si compone in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : VERTENZA

Significato/Curiosita : Si compone in tribunale Il Tribunale federale (tedesco Schweizerisches Bundesgericht, francese Tribunal fédéral, romancio Tribunal federal) è la più alta autorità giuridica della Svizzera. Attualmente è presieduto da Yves Donzallaz. Vertenza inconciliabile (Irreconcilable Differences) è un film del 1984 diretto da Charles Shyer. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Si compone in tribunale : compone; tribunale; compone nte spirituale dell essere umano; Un compone nte dell aria; I compone nti della ricetta; Un compone nte fondamentale del telefono fisso; compone musica per tenori e baritoni; Accusa in tribunale ; Un accusatore in tribunale ; Si sporge in tribunale ; Lo nomina il tribunale ; Una seduta in tribunale ;

