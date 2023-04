Un complesso di collaboratori - Cruciverba

Il campo di concentramento di Auschwitz (in tedesco Konzentrationslager Auschwitz, abbreviato KL Auschwitz o anche KZ Auschwitz) è stato un vasto complesso di campi di concentramento e di sterminio situato nelle vicinanze della cittadina polacca di Oswiecim (in tedesco chiamata Auschwitz). Durante la seconda guerra mondiale, tra il 1940 e il 1944, vi furono sterminati più di un milione di prigionieri, in gran parte ebrei. ...

Staff – in ambito militare, un organismo incaricato di assistere e consigliare un dirigente

Persone

Hanne Staff (1972) – orientista norvegese

(1972) – orientista norvegese Jamie Staff (1973) – ex pistard britannico

(1973) – ex pistard britannico Leopold Staff (1878-1957) – poeta e filosofo polacco

Altro