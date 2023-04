Combustibile invisibile - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Combustibile invisibile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : GAS

Significato/Curiosita : Combustibile invisibile

Passato nei dirigibili), come combustibile alternativo e più di recente come riserva di energia nelle pile a combustibile. l'idrogeno biatomico gassoso... Significati, vedi gas (disambigua). un gas è un aeriforme la cui temperatura è superiore alla temperatura critica; di conseguenza, i gas non possono essere...