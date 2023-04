Classe di alberghi o ristoranti - Cruciverba

Alessandro Borghese - 4 ristoranti, anche noto semplicemente come 4 ristoranti, è un programma televisivo italiano di cucina in onda dal 2015 in prima serata su Sky Uno condotto dallo chef Alessandro Borghese. Dal 2016, come molte produzioni Sky, viene replicato in chiaro prima su Cielo e successivamente su TV8.

Categoria – in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele Categorie – opera di Aristotele

– in filosofia, un concetto introdotto da Aristotele Categoria – struttura matematica secondo la teoria delle categorie

– struttura matematica secondo la teoria delle categorie Categoria - in antropologia è lo studio dei gruppi con valori, ideali, caratteristiche politiche e "costumi radicati" o per "interessi" in comune e quindi in grado di semplificare la socialità degli stessi, dalla prima infanzia sino all'età scolare e nell'età adulta così come nelle varie professioni lavorative e non, al di là dell'ambito familiare, perlopiù nella civiltà moderna del dopoguerra

