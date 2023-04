La class più esclusiva - Cruciverba

La Rai - Radiotelevisione italiana S.p.A., conosciuta come Rai, è la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiofonico e televisivo in Italia. È il primo polo televisivo in Italia e una delle più grandi aziende di comunicazione d'Europa, il quinto gruppo televisivo del continente. Nata nel 1924 con il nome di Unione radiofonica italiana, divenne Ente italiano per le audizioni radiofoniche (EIAR) nel 1927, poi Radio Audizioni Italiane (RAI) nel 1944 e infine ...

TOP (Torino Olympic Park) – parco olimpico di Torino

TOP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Topeka (Stati Uniti)

Top – centro abitato del distretto di Oguz, in Azerbaigian

