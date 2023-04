La cittadina ligure famosa per la focaccia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cittadina ligure famosa per la focaccia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : RECCO

Significato/Curiosita : La cittadina ligure famosa per la focaccia La Liguria ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/li'gurja/; Ligûria in ligure) è una regione italiana a statuto ordinario dell'Italia nord-occidentale di 1 502 624 abitanti, con capoluogo Genova. È bagnata a sud dal Mar Ligure, a ovest confina con la Francia (regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra), a nord con il Piemonte e con l'Emilia-Romagna e a sud-est con la Toscana. La regione fa parte ... Recco (Recco in ligure, Ricina o Recina in latino) è un comune italiano di 9 442 abitanti della città metropolitana di Genova in Liguria. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : La cittadina ligure famosa per la focaccia : cittadina; ligure; famosa; focaccia; cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari; La cittadina del Cuneese in cui è nata Paola Barale; Una cittadina sotto Alessandria; cittadina vicina a Milano; Una storica cittadina campana; Nome di due località della Riviera ligure ; Cittadina ligure famosa per la focaccia; Una targa ligure ; La città ligure meta di una gara ciclistica; È montuoso quello ligure ; Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari; famosa raccolta di Eugenio Montale; Il Santo di una famosa chiesa ortodossa di Mosca; Pulito... come il cielito d una famosa canzone; Una famosa è Miramar; Cittadina ligure famosa per la focaccia ; Lo si rende per focaccia ; Si rende per focaccia ; La focaccia romagnola; Antica focaccia ;

Cerca altre Definizioni