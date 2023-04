Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FASANO

Significato/Curiosita : Cittadina del Brindisino famosa per il suo Zoo safari La provincia di Brindisi è una provincia italiana della Puglia di 378 898 abitanti, con capoluogo Brindisi. È stata istituita nel 1927 per scorporo dall'antica Terra d'Otranto e comprende 20 comuni, oltre al capoluogo. Sia da un punto di vista demografico, che per quanto riguarda la superficie, rappresenta la quinta provincia della regione. Fasano ( AFI: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/fa'zano/; Fašànë in dialetto locale) è un comune italiano di 38 745 abitanti della provincia di Brindisi in Puglia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

