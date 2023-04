Città fra Trento e Merano - Cruciverba

L'Adige ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'adie/; anticamente anche Adice, Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'adie/; Etsch in tedesco e in dialetto sudtirolese, Adesc in ladino, Ades in trentino, Àdexe in veneto, in latino: Athesis, in greco antico: Bolzano (, pronuncia /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">bol'ano /, pronuncia locale /Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">bol'ano/, Bozen in tedesco, Balsan o Bulsan o Busan in ladino, Pouzen, Poazen o Pöazen in dialetto sudtirolese, Bolzan in dialetto trentino, Bolzan in Veneto, Bolgiano in italiano antico) è un comune italiano di 106 107 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia autonoma in Trentino-Alto Adige.