La città dalle fragili mura - Cruciverba

Costantinopoli (in latino Constantinopolis; in greco antico statp, Konstantinoúpolis), o Nuova Roma (in latino Nova Roma, in greco a µ, Néa Rhme), o ancora la Città d'Oro, sono alcuni dei nomi e degli epiteti dell'odierna città di Istanbul, sulle rive del Bosforo, maggior centro urbano della Turchia. Il nome Costantinopoli fu ...

Gerico ( AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'riko/; arabo ; ebraico Yrio o Yrîô, Yrîô) è una città della regione palestinese della Cisgiordania (governatorato omonimo), situata in prossimità del fiume Giordano, con una popolazione di circa 18 300 abitanti.