Ha le città Alta e Bassa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ha le città Alta e Bassa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BERGAMO

Significato/Curiosita : Ha le citta alta e bassa

Suddiviso in due parti distinte, la «città bassa» e la «città alta»; quest'ultima è posta in altitudine più elevata e ospita la maggioranza dei monumenti... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi bergamo (disambigua). bergamo (ipa: ['brgamo], ascolta[·info]; bèrghem, ['bgm], in dialetto bergamasco...