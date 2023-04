Un ciclo di leggende - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un ciclo di leggende. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : EPOS

Significato/Curiosita : Un ciclo di leggende La leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il mito, la favola e la fiaba, che fa parte del patrimonio culturale di un popolo, appartenente alla sua tradizione orale e mescolando, nella narrazione, il reale al meraviglioso. Il termine deriva dal latino legenda che significa "cose che devono essere lette", "degne di essere lette" e con questo termine, un tempo, si voleva indicare il racconto della vita di un santo e soprattutto il racconto dei suoi miracoli. Un poema epico (il termine "epica" deriva dal greco p, èpos, che significa "parola", e in senso più ampio "racconto", "narrazione") è un componimento letterario in versi che narra le gesta, storiche o leggendarie, di un eroe o di un popolo, mediante le quali si conservava e tramandava la memoria e l'identità di una civiltà o di una classe politica. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Un ciclo di leggende : ciclo; leggende; Lo precedono in triciclo ; Un grande ciclo geologico; Storico ciclo motore Piaggio prodotto dal 1967 al 2006; Lo precedono in triciclo ; Ci precedono in triciclo ; Le leggende con gli dèi; Narrazione di leggende ispirate a un eroe; L automa d argilla delle leggende ebraiche; Relativo ad antichi racconti, religioni o leggende ; leggende ... mansuete; Cerca altre Definizioni