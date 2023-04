La cialda per la Messa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La cialda per la Messa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : OSTIA

Significato/Curiosita : La cialda per la messa

Palla di impasto di grandezza media viene messa sulla piastra per cialde. quando la cialda è cotta, e mentre è ancora calda, viene tagliata a metà. il ripieno... Disambiguazione – "ostia lido" rimanda qui. se stai cercando il singolo di j-ax, vedi ostia lido (singolo). ostia (ufficialmente lido di ostia) è la frazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

