In chimica indica l azoto - Cruciverba

L'ammoniaca, chiamata triidruro di azoto in nomenclatura sistematica IUPAC o azano in nomenclatura alternativa, è un composto dell'azoto di formula chimica NH 3 (o H 3 N secondo la convenzione sull'elettronegatività). Si presenta come un gas incolore, tossico, dall'odore pungente caratteristico. È molto solubile in acqua a cui conferisce una netta basicità.

Una lineetta è un segno ortografico nella lingua italiana e di punteggiatura in altre lingue. È differente da un trattino e ha altri utilizzi.