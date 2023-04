Il cerio in chimica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cerio in chimica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : CE

Significato/Curiosita : Il cerio in chimica Il cerio è l'elemento chimico di numero atomico 58 e il suo simbolo è Ce. Sigle Common Era (anche Current Era , e Christian Era ) – era volgare

(anche , e ) – era volgare Compromising emanations – termine relativo al rilascio non intenzionale di informazioni classificate

– termine relativo al rilascio non intenzionale di informazioni classificate Comunità europea

Consiglio d'Europa

Corpo estraneo (medicina) Chimica Ce – simbolo chimico del cerio Codici CE – codice vettore IATA di Nationwide Airlines

CE – codice FIPS 10-4 di Sri Lanka (dal vecchio nome Ceylon)

ce – codice ISO 639 alpha-2 della lingua cecena

CE – codice ISO 3166-2:BR del Ceará (Brasile)

CE – codice ISO 3166-2:BW del Central District (Botswana)

CE – codice ISO 3166-2:CM di Centre (Camerun)

CE – codice ISO 3166-2:ES di Ceuta (Spagna)

CE – codice ISO 3166-2:HT di Centre (Haiti)

CE – codice ISO 3166-2:IE della contea di Clare (Irlanda)

CE – codice ISO 3166-2:IT della Provincia di Caserta (Italia)

CE – codice ISO 3166-2:LV del Distretto di Cesis (Lettonia)

CE – codice ISO 3166-2:RU della Cecenia (Russia) Informatica Windows CE – sistema operativo Targhe automobilistiche CE – targa automobilistica di Caserta

CE – targa automobilistica di Celje Altro Ce – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico ce – pronome della lingua italiana

– pronome della lingua italiana CE – marchio CE di conformità alle norme dell'Unione europea

– marchio CE di conformità alle norme dell'Unione europea CE – marchio CE contraffatto ritenuto identificativo della locuzione "China Export"

– marchio CE contraffatto ritenuto identificativo della locuzione "China Export" Ce – antico regno dei Pitti

– antico regno dei Pitti CE – Conto economico Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Ce» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

