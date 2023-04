Centro climatico trentino - Cruciverba

La provincia autonoma di Trento (in ladino Provinzia Autonoma de Trent, in cimbro Sèlbstendig Provintz vo Tria in mocheno Autonome Provinz va Trea't, in dialetto trentino Provincia de Trent), comunemente nota come Trentino, è una provincia italiana del Trentino-Alto Adige di 541 692 abitanti, con capoluogo Trento, confinante a nord con la provincia autonoma di Bolzano (Alto Adige), a est e a sud con le province ...

Cles (IPA: Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kles/; Clés o Cliès in noneso) è un comune italiano di 7 166 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige. È il capoluogo della Val di Non.