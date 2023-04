_ center, catena di negozi per il fai da te - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: _ center, catena di negozi per il fai da te. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : BRICO

Significato/Curiosita : center catena di negozi per il fai da te Iper, La grande i è il marchio con cui opera Finiper Spa (Gruppo Finiper), un'azienda della grande distribuzione organizzata fondata nel 1974 da Marco Brunelli, con l'apertura del primo punto vendita (ipermercato) in Italia a Montebello della Battaglia (PV). Nello stesso anno viene fondata Finiper Spa come holding finanziaria del Gruppo Finiper. Brico Io è una catena di negozi di fai da te italiana gestita da Brico io S.p.A., società di Coop Lombardia. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

