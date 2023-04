Cassettone - Cruciverba

I cassettoni o lacunari, in architettura, sono cavità ricavate in un soffitto e disposte in maniera regolare (solitamente a scacchiera).

Como (in italiano standard Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kmo/ , pronuncia locale regolare Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'komo/ ; Còmm Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'km/ o Cùmm Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/'kum/ in dialetto comasco) è un comune italiano di 83 280 abitanti, capoluogo dell'omonima provincia, in Lombardia. Como attrae turismo internazionale legato allo scenario naturale, ed è centro industriale basato sull'industria della seta, attività tipicamente comasca.