La capitale della Siria - Cruciverba

La Siria (in arabo: , Suriya) ufficialmente Repubblica Araba di Siria (in arabo: , al-Jumhuriyya al-Arabiyya al-Suriyya), è uno Stato del Vicino Oriente, in Asia occidentale, vasto 185180 km² e con 18.529.787 abitanti. La capitale è Damasco.

Damasco (in arabo: , Dimašq) è la capitale della Siria. Città storica, nata nello stesso periodo delle civiltà mesopotamiche, in origine la sua popolazione era costituita da genti di stirpe semitica occidentale, successivamente note come Aramei. È considerata, al pari di Gerico, la più antica città del mondo fra quelle abitate in maniera continuativa perché secondo gli archeologi le prime testimonianze di abitazioni a Damasco risalirebbero al 9000 a.C.. La capitale di questo Stato potrebbe quindi essere la città più antica del mondo tuttora esistente. Con 2.503.000 abitanti (stima del 2022) è la città più popolata, mentre l'area metropolitana, con oltre 5 000 000 di abitanti, è la più popolata della Siria, a seguito del declino della popolazione di Aleppo a causa della battaglia per la città.