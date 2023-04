Cantano in massa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cantano in massa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : CORISTI

Significato/Curiosita : Cantano in massa Ogni giorno si cantano canzoni d'amore è il primo album della cantante italiana Donatella Rettore, originariamente pubblicato su vinile e musicassetta nel 1975 e ristampato nel 1999 in formato CD. Un coro è un complesso di persone che cantano insieme. Questo può avvenire: Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Cantano in massa : cantano; massa; I 65 che cantano Blue Da Ba Dee; Insetti che cantano per la testa del fantasioso; cantano nelle notti estive; Figaro e Rosina cantano in quello di Siviglia; Le Christmas che si cantano a Natale negli USA; Gli attori delle scene di massa ; Astensione in massa dal lavoro; massa di lavoro; Ammassa re, costringere; Ha sede nel massa chusetts;

Cerca altre Definizioni