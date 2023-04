In Campania c è la Superiore e l Inferiore - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In Campania c è la Superiore e l Inferiore. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NOCERA

Significato/Curiosita : In Campania c e la Superiore e l Inferiore Nocera Inferiore (Nucera in napoletano, AFI : Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/nu'tr/, localmente Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">[nu'(t)ær]) è un comune italiano di 43 933 abitanti della provincia di Salerno in Campania. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

