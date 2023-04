Cambiano la malta in melma - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano la malta in melma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EM

Significato/Curiosita : Cambiano la malta in melma Sigle Effective microorganisms microrganismi effettivi o efficaci in agricoltura e ambiente Codici EM – codice vettore IATA di Aero Benin e Empire Airlines Informatica <em>...</em> – elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo)

– elemento HTML di enfasi (convenzionalmente visualizza il testo in corsivo) unità di misura dei fogli di stile CSS Musica Em – accordo musicale di Mi minore secondo la notazione inglese Matematica Algoritmo EM – Expectation-Maximization: (ambito statistico-informatico) metodo per la stima di massima verosimiglianza in casi di informazione incompleta Altro Em – lettera dell'alfabeto cirillico

– lettera dell'alfabeto cirillico EM – abbreviazione per Elettromagnetismo

Lineetta em – simbolo tipografico

– simbolo tipografico Em – simbolo dell'exametro

Em – unità di misura usata in tipografia

– unità di misura usata in tipografia EM – targa automobilistica di Emmendingen (Germania)

EM – targa automobilistica delle Cicladi (Grecia)

English Mixture – tipologia di miscela di tabacco da pipa composta da Virginia e Latakia.

EM – simbolo per indicare la Comunità Europea nella registrazione dei Marchi Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «em» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

