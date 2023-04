Cambiano i cenni in segni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cambiano i cenni in segni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : SG

Significato/Curiosita : Cambiano i cenni in segni

Segmenti (quindi ci sono dei segni per delle sillabe "base" che possono essere modificati per rappresentare sillabe che cambiano per un solo segmento, generalmente... Sergente di giornata sg – simbolo chimico del seaborgio sg – codice vettore iata di jetsgo e spicejet sg – codice fips 10-4 del senegal sg – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

