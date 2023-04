La calcola l artigliere - Cruciverba

L'M109 KAWEST è un semovente d'artiglieria svizzero.

La gittata è la distanza longitudinale percorsa da un corpo lanciato in aria, avente quindi velocità con componente vettoriale in ascissa e in ordinata. In campo militare, la gittata di un'arma (o portata) corrisponde alla distanza massima cui un'arma può colpire un bersaglio.