Brusio di voci - Cruciverba

Il brusio di Taos o ronzio di Taos (in inglese Taos Hum o Hum) è un presunto rumore, descritto come un rombo molto basso e persistente di origine sconosciuta, simile al rumore di un motore diesel avviato al minimo, che verrebbe udito nella città di Taos, in Nuovo Messico, negli Stati Uniti d'America.

Le chiacchiere, chiamate anche sprelle, crostoli, frappe, bugie o cenci, sono una tradizionale pasta dolce e croccante a base di un impasto che è stato modellato in sottili nastri ritorti, fritti e cosparsi di zucchero a velo. Sono diffuse in gran parte d'Europa e più comunemente consumate nel periodo subito precedente la Quaresima, generalmente durante il carnevale. Sono chiamate anche con diversi altri nomi regionali. La loro tradizione risale a quella delle frictilia, i dolci fritti nel grasso animale che nell'antica Roma venivano preparati proprio durante il periodo del calendario romano corrispondente al Carnevale della chiesa cattolica (febbraio).