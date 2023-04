Bricchi per l acqua - Cruciverba

La moka è una caffettiera (o macchina per il caffè) ideata da Alfonso Bialetti nel 1933 e prodotta successivamente in più di 105 milioni di esemplari. Si tratta di un prodotto di disegno industriale italiano famoso in tutto il mondo, presente nella collezione permanente del Triennale Design Museum di Milano e del MoMA di New York.

Un bollitore è uno strumento per riscaldare liquidi (solitamente acqua) sino all'ebollizione.