Lo si aziona per evitare che la pasta si scuocia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Lo si aziona per evitare che la pasta si scuocia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : TIMER

Significato/Curiosita : Lo si aziona per evitare che la pasta si scuocia

Temporizzatore (chiamato anche timer) – relè con speciali contatti anticipati o ritardati che attiva automaticamente un apparecchio timer – album di gian piero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

Altre risposte alla domanda : Lo si aziona per evitare che la pasta si scuocia : aziona; evitare; pasta; scuocia; La multinaziona le elettrotecnica di Monaco di Baviera; Una festa naziona le USA; Il principale aeroporto internaziona le di New York; La naziona le azzurra nei tabelloni dello stadio; Una benzina naziona le; evitare un colpo stornandolo; Lo è chi vorremmo evitare ; Fa lievitare le vincite al SuperEnalotto; Fa lievitare il costo del biglietto per uno spettacolo; Il sarto lo usa per evitare punture; Un formaggio a pasta dura del Bresciano; Un mestolo per la pasta ; Una fettuccia di pasta ; Fettucce di pasta ; Strisce di pasta ;

Cerca altre Definizioni