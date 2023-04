Un aula da lauree - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un aula da lauree. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MAGNA

Significato/Curiosita : Un aula da lauree Il palazzo della Facoltà d'Ingegneria è un vasto complesso edilizio che sorge a Napoli, nel quartiere di Fuorigrotta, presso piazzale Tecchio. È stato realizzato su progetto di Luigi Cosenza, Michele Pagano, Marcello Picone e Luigi Tocchetti tra il 1955 e il 1970. La Magna Grecia (in greco antico: e , Megále Hellás, pronuncia Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">/me.gá.l hel.lás/; in latino: Magna Graecia, pronuncia classica Questa è una trascrizione IPA della pronuncia. Vedere l'alfabeto fonetico internazionale.">['ma.na 'grae.ki.a]) è l'area geografica della penisola italiana mediterranea che fu anticamente colonizzata dai Greci a partire dall'VIII secolo a.C. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

