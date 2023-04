Un attrezzo per sgrossare il legno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un attrezzo per sgrossare il legno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ASCIA

Significato/Curiosita : Un attrezzo per sgrossare il legno La carta abrasiva, chiamata a volte anche carta vetrata, serve per sgrossare, levigare e pulire superfici di legno o metallo. L'ascia è uno strumento da taglio utilizzato per la lavorazione del legno, con la lama perpendicolare al manico. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

