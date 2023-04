Assomiglia all oca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assomiglia all oca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ANATRA

Significato/Curiosita : Assomiglia all oca

Un piumaggio grigio-marrone, ad eccezione del ventre che è bianco. assomiglia all'oca granaiola, da cui si può distinguere per una sagoma più massiccia... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi anatra (disambigua). anatra (o anitra, dal latino anas) è il nome comune di un importante numero... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

