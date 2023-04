Antica spada corta e larga - Cruciverba

Una spada giapponese, nihonto ( lett. "spada giapponese") in lingua nipponica, è una tradizionale arma bianca del Giappone. Ne esistono varie tipologie categorizzate in base a precisi canoni di misura, metodo e manifattura. Il tipo più famoso è la katana, che, come il simile tachi, è a filo singolo e, normalmente, una spada lunga usata tradizionalmente dai samurai ...

Armi

Daga – tipo di spada Daga da caccia Daga a rondelle

– tipo di spada Ascia-daga – arma

Geografia

Daga – città del Bhutan

– città del Bhutan Daga – sobborgo di Massaua, teatro di un'azione di guerriglia italiana contro gli inglesi nel 1943

Persone