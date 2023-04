L antagonista della Sampdoria - Cruciverba

La Serie A 2018-2019 è stata la 117ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (l'87ª a girone unico), disputata tra il 18 agosto 2018 e il 26 maggio 2019 e conclusa con la vittoria della Juventus, al suo trentacinquesimo titolo, l'ottavo consecutivo.

Il Genoa Cricket and Football Club, meglio noto come Genoa, è una società calcistica italiana con sede nella città di Genova. Milita in Serie B, la seconda divisione del campionato italiano.