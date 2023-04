Amoreggiare frivolamente - Cruciverba

La seconda stagione della serie televisiva Luce dei tuoi occhi, composta da 6 episodi, viene trasmessa in prima visione e in prima serata su Canale 5 dal 12 aprile al 17 maggio 2023: le prime due puntate sono andate in onda di mercoledì, la terza puntata è stata spostata al martedì, mentre le rimanenti tre puntate nuovamente di mercoledì.