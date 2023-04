Alto e rigido copricapo per sacre funzioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alto e rigido copricapo per sacre funzioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MITRA

Significato/Curiosita : Alto e rigido copricapo per sacre funzioni Faraone (/fa-ra-o-ne/, egiziano: pr ; copto: ¯, romanizzato: Prro; ebraico biblico: Paro) è il termine vernacolare spesso usato per i monarchi dell'antico Egitto, che governarono dalla Prima Dinastia (3150 a.C. circa) fino all'annessione dell'Egitto da parte dell'Impero Romano nel 30 a.C.. Tuttavia, indipendentemente dal genere, "re" era il termine usato più frequentemente dagli antichi egizi per i loro monarchi fino alla metà della diciottesima dinastia durante il ... La mitra (forma popolare mítria; anticamente anche mítera; dal latino mitra, prestito dal greco µta) è un paramento liturgico usato dai vescovi di molte confessioni cristiane durante le celebrazioni. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

