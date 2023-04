Alleviare pene o dolori - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Alleviare pene o dolori. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : LENIRE

Significato/Curiosita : Alleviare pene o dolori

Sindrome del pene flaccido-duro, in inglese hard flaccid syndrome (hfs), è una condizione di dolore pelvico cronico caratterizzata da un pene semirigido... Antalgico o analgesico (o antidolorifico) è medicamente utilizzato per lenire il dolore riducendolo, senza però intervenire sulle cause che l'hanno provocato...