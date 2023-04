Un aiuto in denaro - Cruciverba

L'aiuto (The Help) è un romanzo del 2009 scritto da Kathryn Stockett, pubblicato in Italia da Arnoldo Mondadori Editore, incentrato sulla figura di alcune domestiche afroamericane che lavorano per famiglie bianche a Jackson (Mississippi), durante gli anni sessanta; il periodo delle rivendicazioni dei diritti dei neri e i discorsi di Martin Luther King.

Prestito – in finanza, cessione di un capitale o di un bene contro l'impegno alla restituzione di capitali o beni nella stessa misura o in misura maggiore

– in finanza, cessione di un capitale o di un bene contro l'impegno alla restituzione di capitali o beni nella stessa misura o in misura maggiore Prestito – in linguistica, parola di una certa lingua che viene acquisita da un'altra lingua o lo stesso processo di acquisizione

– in linguistica, parola di una certa lingua che viene acquisita da un'altra lingua o lo stesso processo di acquisizione Prestito – in biblioteconomia, attività di consegna ad un utente di materiale documentario da utilizzare al di fuori della biblioteca per un periodo di tempo stabilito

– in biblioteconomia, attività di consegna ad un utente di materiale documentario da utilizzare al di fuori della biblioteca per un periodo di tempo stabilito Prestito – nello sport, cessione temporanea di un giocatore ad un'altra squadra

Altri progetti