L affanno dopo una lunga corsa - Cruciverba

L affanno dopo una lunga corsa.

Soluzione 7 lettere : FIATONE

Significato/Curiosita : L affanno dopo una lunga corsa

Motivazioni extra calcistiche, chiuse la stagione regolamentare -pur in affanno- con un quinto posto, l'ultimo valido per la qualificazione ai play-off... Dall'url originale il 25 giugno 2009). ^ alessandro ruta, udinese, pari col fiatone. di natale blocca il parma, in la gazzetta dello sport, 23 agosto 2009...