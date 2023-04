In adulti e ragazzi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: In adulti e ragazzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : AI

Significato/Curiosita : In adulti e ragazzi Per ragazza si intende una giovane femmina umana, di solito una bambina o un'adolescente. Quando diventa adulta, la ragazza viene definita donna. Il termine può anche indicare una giovane donna. Geografia Ai – una delle Isole Banda (Indonesia) Sigle ad interim

Adobe Illustrator

Aeronautica Italiana

Amnesty International

Application Identifier , identificatori di applicazione definiti nello standard di applicazione GS1-128 e implementato dall'associazione GS1

Ancelle dell'Incarnazione

Artificial Intelligence – Intelligenza artificiale Cinema A.I. - Intelligenza Artificiale – film di Steven Spielberg del 2001 Codici AI – Codice vettore IATA di Air India

AI – ISO 3166-1 alpha-2 di Anguilla

AI – codice ISO 3166-2:CH del Canton Appenzello Interno (Svizzera) Informatica .ai – dominio di primo livello di Anguilla

– dominio di primo livello di Anguilla ai – formato file e estensione file di Adobe Illustrator preposizione articolato maschile plurale Forma composta della prep. a e dell'art. i (R) Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

