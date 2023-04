Adatte, confacenti - Cruciverba

Il pastafarianesimo (in inglese Flying Spaghetti Monsterism o Pastafarianism) è una religione fondata nel 2005 da Bobby Henderson, un laureato in fisica presso l'Oregon State University, per protestare contro la decisione del consiglio per l'istruzione del Kansas di insegnare il creazionismo nei corsi di scienze come alternativa alla teoria dell'evoluzione.

Gilberto Idonea (Catania, 18 giugno 1946 – Catania, 5 ottobre 2018) è stato un attore italiano.