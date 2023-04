Accusa in tribunale - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Accusa in tribunale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : PM

Significato/Curiosita : Accusa in tribunale Sotto accusa (The Accused) è un film del 1988 diretto da Jonathan Kaplan. Sigle Particulate Matter – unità di misura delle dimensioni del particolato che forma il pulviscolo atmosferico e che contribuisce all'inquinamento atmosferico urbano

– unità di misura delle dimensioni del particolato che forma il pulviscolo atmosferico e che contribuisce all'inquinamento atmosferico urbano Phase Modulation – modulazione di fase , tecnica di modulazione del segnale nelle trasmissioni radio

– , tecnica di modulazione del segnale nelle trasmissioni radio Piano medio – tipo di piano di inquadratura

– tipo di piano di inquadratura Il Piccolo Missionario – rivista italiana

– rivista italiana Picometro – Unità di misura della lunghezza

– Unità di misura della lunghezza Polizia militare

Polícia Militar – gendarmeria brasiliana

– gendarmeria brasiliana Post meridiem – in latino "dopo mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzogiorno alle 23:59

– in latino "dopo mezzogiorno", usato in inglese per definire le ore del giorno che vanno da mezzogiorno alle 23:59 Post mortem – locuzione latina per indicare lo stato dopo la morte

– locuzione latina per indicare lo stato dopo la morte Posta massiva

Posta militare – Francobolli della Repubblica Sociale Italiana destinati alle truppe italiane dislocate all'estero.

– Francobolli della Repubblica Sociale Italiana destinati alle truppe italiane dislocate all'estero. Posto di Movimento – impianto con le caratteristiche di una stazione ferroviaria ma che non effettua servizio viaggiatori

– impianto con le caratteristiche di una stazione ferroviaria ma che non effettua servizio viaggiatori Programmazione matematica – branca della matematica

– branca della matematica Program manager – ruolo di gestione operativa

– ruolo di gestione operativa Project manager – responsabile di progetto a livello tecnico

– responsabile di progetto a livello tecnico Product manager – responsabile di progetto a livello commerciale

– responsabile di progetto a livello commerciale Pubblico ministero – il magistrato che rappresenta la pubblica accusa nei processi Chimica Pm – simbolo chimico del promezio

PM – abbreviazione di peso molecolare Codici PM – codice vettore IATA di Saransk Air Enterprise

PM – codice FIPS 10-4 di Panama

PM – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Saint-Pierre e Miquelon

PM – codice ISO 3166-2:ES della provincia di Palma de Mallorca (Spagna)

PM – codice ISO 3166-2:FR di Saint-Pierre e Miquelon

PM – codice ISO 3166-2:GY di Pomeroon-Supenaam (Guyana)

PM – codice ISO 3166-2:PL del Voivodato della Pomerania (Polonia)

PM – codice ISO 3166-2:SR di Paramaribo (Suriname) Informatica .pm – dominio di primo livello di Saint-Pierre e Miquelon

– dominio di primo livello di Saint-Pierre e Miquelon Abbreviazione di uso colloquiale corrente per "messaggio privato" (dall'inglese Private Message) Musica PM – gruppo musicale britannico

– gruppo musicale britannico Abbreviazione nelle tablature di Palm mute Altro pm – simbolo del picometro

Pm – simbolo del petametro

PM – targa automobilistica dei dintorni di Potsdam (-Mittelmark) (Germania)

PM – targa automobilistica di Drama (Grecia)

PM – vecchia targa automobilistica della città di Plzen (Repubblica Ceca)

PM – azienda italiana che si occupa della costruzione di autogrù

– azienda italiana che si occupa della costruzione di autogrù PM (in russo Pistolet Makarova ) – pistola d'ordinanza dell'esercito russo

(in russo ) – pistola d'ordinanza dell'esercito russo P.M. (Hans Widmer, 1947) – scrittore svizzero Altri progetti Wikizionario contiene il lemma di dizionario «PM» Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 27 aprile 2023

